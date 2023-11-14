طرد السفير الإسرائيلي من مصر.. 27 نوفمبر المحكمة تقرر

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي فهمي أمين أحمد بهجت، يطالب فيها بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الاقليم المصري ، نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى .

واختصمت الدعوي التي حملت رقم ٧٨/٥٨٠٤ ، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته ، رئيس الوزراء بصفته ، وزير الخارجية بصفته ، ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة.

وقال بهجت في دعواه أنه يدرك الدور الوطني للرئيس السيسي ، ومساندته للقضية الفلسطينية، لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم البشعة في حق أبناء غزة ، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.