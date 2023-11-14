الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طرد السفير الإسرائيلي من مصر.. 27 نوفمبر المحكمة تقرر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي  فهمي أمين أحمد بهجت، يطالب فيها بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الاقليم المصري ، نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى .

واختصمت الدعوي التي حملت رقم  ٧٨/٥٨٠٤ ، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته ، رئيس الوزراء بصفته ، وزير الخارجية بصفته ، ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة.

وقال بهجت في دعواه أنه يدرك الدور الوطني للرئيس السيسي ، ومساندته للقضية الفلسطينية،  لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم  البشعة في حق أبناء غزة ، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.

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