التصريح بدفن جثة سيدة مسنة لقيت مصرعها في حريق بمصر الجديدة

قررت نيابة بمصر الحديدة، مساء اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة مسنه لقيت مصرعها، في حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حريق داخل شقة بعقار مكون من 6 طوابق بشارع هارون الرشيد بمصر الجديدة ونتج عنه مصرع سيدة.

وانتقلت رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للطوابق الأخرى وتمت السيطرة عليه، وتم نقل جثه السيدة مسنه تدعي “نادية ف” تبلغ من العمر 85 عاما.

ومن جهة أخرى تباشر جهات التحقيق ، بالتحقيق في مصرع ربة منزل صدمتها سيارة اثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة،كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.

كانت البداية بتلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة بالطريق في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة تدعى نهى.حامد، ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي إثر حادث تصادم وبينت المعاينة أن سيارة مسرعة صدمتها لتفارق الحياة أثناء عبورها الطريق

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه والاستعلام عن السيارة وقائدها.