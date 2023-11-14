مغني أمريكي يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية بهذه الطريقة (شاهد)

أصبحت الحفلات الموسيقية منذ بداية الحرب على غزة وسيلة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية بطريقة مميزة أمام مسمع ومرأى العالم كله، حيث أعلن مغني الراب الأمريكي ريدفيل تضامنه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال حفله الذي أقامه في المهرجان الموسيقي "Creator’s Camp Flog Gnaw Carnival".

ريدفيل

وبعد أداء أغانيه وقف "ريدفيل" على خشبة المسرح، وعرض قائمة بأسماء الأطفال الذين استُشهدوا بسبب المجاز الدامية التي يقوم بها الاسرائليين عبر شاشة العرض الضخمة المثبتة على المسرح، وقال: "لم يصل عمر هؤلاء الأطفال في هذه القائمة اللعينة لأكثر من 4 سنوات".

ريدفيل من حفله الأخير

وتابع قائلاً: "أعلم أنك إذا كنت إنسانًا لعينًا، ستصدّق شخصًا يقول لك إن الأمر معقَّد، لا تدع أحدًا يخبرك بهذا الهراء".

وشارك "ريدفيل" أيضارابط للموقع الإلكتروني "Ceasefire Today"، وطالب الجميع بالدخول إليه ومطالبة أعضاء الكونجرس بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى توقيع عريضة تطالب بهذا القرار.

ريدفيل

وقال: “اتصلوا بممثليكم، وطالبوا بوقف إطلاق النار، وفي حال لم تتوافر الخدمة لديكم، التقطوا الصور واكتبوا المنشورات، حسنًا؟"، ثم قاد الحشد للهتاف بصوت عالٍ: “فلسطين حرة”.

دعم ميلاني مارتنيز للقضية الفلسطينية

وفاجئت أيضًا المطربة البريطانية ميلاني مارتينيز جمهورها مساء أمس خلال حفلها بمانشستر بتضامنها علنا مع القضية الفلسطينية وذلك برفع العلم الفلسطيني في نهاية الحفل ومطالبتها بوقف القصف من خلال نشر صورة للرابط الالكتروني.

ميلاني مارتينيز من حفلها الأخير

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح، كما أوضحت أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.