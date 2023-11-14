للمرة العشرين.. شركة Abeer Education تطلق معرضها في مصر

تُعد شركة عبير للخدمات التعليمية واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال سفر الطلاب للدراسة بالخارج، وتتميز بسمعة قوية وثقة كبيرة، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الماليزية خصوصًا مكتب التعليم الماليزي.

وافتُتِح المعرض في أحد الفنادق بالقاهرة واستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 15 جامعة ماليزية، حيث قام مندوبون رسميون بتقديم الإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، ولاقى المعرض اهتمامًا كبيرًا من قبل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم أهالي وطلاب ثانوية وباحثون عن الماجستير والدكتوراه.

تُقدم شركة عبير للتعليم مجموعة واسعة من الخدمات لطلابها، بدءًا من الاستشارة المجانية حول خيارات الدراسة بالخارج وصولاً إلى مساعدة الطلاب في عملية التقديم، والمساعدة في الحصول على التأشيرة والهجرة، والمساعدة قبل المغادرة وأثناء الوصول، وكذلك الدعم الأكاديمي والاستشارة المهنية، وتُعتبر معارض شركة عبير فرصة مهمة للطلاب لاكتساب المزيد من المعرفة حول الدراسة في ماليزيا والتفاعل مع ممثلي الجامعات الماليزية.

وتتضمن المعارض أيضًا ندوات وورش عمل حول مواضيع متنوعة مثل نظام التعليم الماليزي، والحياة الطلابية في ماليزيا، وفرص العمل بعد التخرج. بدأت الشركة العمل في عام 2011 ونجحت في الحصول على سبعة مكاتب رسمية في سبع دول مختلفة، من بينها مصر والسعودية والإمارات والسودان وسوريا، ومقرها الرئيسي في ماليزيا.

قال الدكتور هاني عرنوس، المدير التنفيذي للشركة، أن الجميع يمكنه تحقيق مستقبل تعليمي أفضل في ماليزيا، حيث تُعد واحدة من أفضل وجهات التعليم في العالم من حيث جودة التعليم وسهولة المعيشة بتكلفة معقولة بشكل كبير مقارنة بجودة التعليم الرفيعة، معلقا: تتطلع الشركة إلى معرضها الجديد المقرر إقامته في بداية العام المقبل، بحضور أكثر من 25 جامعة مختلفة لتوفير خيارات أوسع للتعلم.