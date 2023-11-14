مقتل طفل وإصابة شقيقته بحادث تصادم سيارة نصف بموتوسيكل

لقي طفل مصرعه وأصيب شقيقه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إصطدام سيارة نصف نقل بموتوسيكل بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة،.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بدائرة المركز، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين، أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل قيادة عامل 27 سنة وبرفقته شقيقه طفل 10 سنوات، اصطدمت بهما سيارة نصف نقل مما تسبب في وفاة الطفل وإصابة شقيقه وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال فحص السائقين : فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل كثف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء، من جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة.



وحققت الحملة النتائج الإيجابية الآتية: ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.