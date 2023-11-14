الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى القدس بسبب استمرار القصف الإسرائيلي

غزة
غزة

قال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني مروان جيلاني، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى القدس في قطاع غزة محاصر بالدبابات الإسرائيلية من جميع الجهات، ما يحول دون إجلاء الموجودين في المستشفى.

وأضاف جيلاني: حاولنا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع كثير من الشركاء في الأمم المتحدة لإجلاء المرضى وإجلاء الموجودين في مستشفى القدس، لكن دون جدوى لغاية الآن. وذكر جيلاني أن خدمة الإسعاف ما زالت تعمل في مدينة غزة، رغم القصف والحصار، لكن هناك مناطق عدة في المدينة لا يمكن الوصول إليها.


وشدد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال الوقود إلى القطاع.

كان الجيش الإسرائيلي قال أمس إن قواته قضت على 21 مسلحاً عملوا في محيط مستشفى القدس، لكن الهلال الأحمر الفلسطيني نفى ذلك، واعتبره محاولة سافرة للتشجيع على مواصلة استهداف وحصار المستشفى.

 

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