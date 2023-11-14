وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر والأردن الأكثر وفاءً للقضية الفلسطينية (فيديو)

كشف الدكتور نبيل عمرو، القيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق،إن هناك فقدان في الثقة لدى الإسرائيليين تجاه جيشهم بعد فشلهم في قطاع غزة، وعدم القدرة على تنفيذ أي أهداف عسكرية أو سياسية.

وقال وزير الإعلام الفلسطيني السابق، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء أن الجانب الإسرائيلي فقد الاتزان، وما زال يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أن الدول الداعمة لهذه الفكرة تراجعت عن هذه الفكرة.

وأضاف وزير الإعلام الفلسطيني السابق أن كل أفكار إسرائيل لتهجير الشعب الفلسيطني غير قابلة للتطبيق، كما أن دعوات تهجير الفلسطينيين يتم الترويج لها منذ عقود، معقبًا: «إسرائيل لديها مخطط لتهجير أهل قطاع غزة لسيناء، ولكن سيناء لا أحد يملك السيادة عليها إلا مصر وسترفض هذه الفكرة».

الاقتراب من سيناء يعني إشعال الحرب في المنطقة

وتابع: الاقتراب من سيناء يعني إشعال الحرب في المنطقة، كما أن مصر والأردن الأكثر وفاءً للقضية الفلسطينية ولن يتخليا عن دعمها للشعب الفلسطينية، موضحًا: «لا يجب أن نأخذ كل كلام الاحتلال على محمل الجد».

وأوضح نبيل عمرو، أن كل ما يحدث في غزة يؤلم كل مصري وعربي، ولكن لا يجب أن تفرض إسرائيل كلمتها في المنطقة، مؤكدًا أن نتنياهو مرتبك منذ بداية العدوان على قطاع غزة.