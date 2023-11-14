فى أسيوط.. "النيل للإعلام" و"تربية نوعية" يناقشان قانون الانتخابات والمشاركة السياسية

تستمر فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك"، برعاية الدكتورة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.



ينظم مركز النيل للإعلام بأسيوط بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان "قانون الانتخابات الرئاسية والمشاركة السياسية" صباح غدٍ الأربعاء 15 نوفمبر الحالي في مقر الكلية.



يفتتح اللقاء الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وسحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط ومحسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للاعلام وسط الصعيد وحمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية للاعلام شمال ووسط الصعيد.



يحاضر في الندوة الدكتور نادر رامز العسال محام وخبير قانوني ويشارك في اللقاء ممثلون من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكلية.

ومن المقرر أن يتناول الدكتور نادر رامز العسال خلال محاضرته تحليلًا مفصلًا لقانون الانتخابات الرئاسية ودور المواطن في المشاركة السياسية. يشكل هذا الحدث فرصة مهمة للحوار والنقاش حول القضايا السياسية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتوعية بحقوق وواجبات المواطنين في عملية الانتخابات. ستكون الندوة فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع المحلي والخبراء في المجال القانوني والسياسي.

سيتحدث الدكتور نادر رامز العسال في الندوة عن أصول ومبادئ القانون الانتخابي في مصر وكيفية تطبيقه في الانتخابات الرئاسية. كما سيتناول جوانب أخرى مثل الشروط المطلوبة للترشح وحقوق المرشحين والناخبين وعملية التصويت. وسيقوم الخبراء والأكاديميون الآخرون بتلقين الحضور قوانين وأنظمة الانتخابات المختلفة في البلدان الأخرى ودور المشاركة السياسية في تعزيز الديمقراطية.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود مركز النيل للإعلام وكلية التربية النوعية في جامعة أسيوط لتعزيز الوعي القانوني والسياسي بين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العملية السياسية في مصر. ومن المتوقع أن يتمتع الحضور بفهم عميق لأساسيات القانون الانتخابي وأهميته في بناء دولة قوية وديمقراطية.

سيتم فتح المجال للأسئلة والمناقشة وتبادل الآراء بين الحضور والمتحدثين في النهاية. يشكل هذا الحوار البناء فرصة للتفاعل المباشر وتبادل الأفكار والخبرات حول موضوع الانتخابات الرئاسية والمشاركة السياسية.

يعتبر هذا اللقاء المثقف الذي يجمع بين الأكاديميين والمتخصصين هامًا لفهم أفضل للعملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية. على جميع الشباب الراغبين في التعلم والمشاركة السياسية الحضور والاستفادة من الندوة لتطوير فهمهم ومساهمتهم في بناء مستقبل قوي وديمقراطي لمصر.