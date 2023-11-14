إهمال تناول الإفطار يساهم في حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي

قالت الدكتور سيرجي دلين، من الأفضل تناول وجبة الإفطار بعد الاستيقاظ بأول ساعة ونصف، ويجب أن يكون الإفطار الصحي مبكرا بما فيه الكفاية، وعندما تستيقظ في الصباح، لا ينبغي أن تتناول وجبة الإفطار في الوقت الذي يكون فيه من الأفضل تناول وجبة الغداء.

وكلما بدأ الإنسان وجبته الصباحية مبكراً، كلما كان ذلك أفضل، وأكد الطبيب عن هذا في مقابلة مع القناة الخامسة: "من الناحية المثالية، يجب أن يكون تناول الطعام في الساعة والنصف الأولى بعد استيقاظ الشخص".

وأشار الدكتور دلين إلى أن رفض تناول وجبة الإفطار مبكرا يساهم في حدوث اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ويزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري، وشدد على أهمية تناول مثل هذا الطعام للعمليات الصحية في الجهاز الهضمي.

وأوضح دلين أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر سلباً على آليات الجهاز الهضمي المرتبطة بإفراز الصفراء وعمل المرارة، وقد تنفجر على الفور كمية كبيرة جدًا من الصفراء، والتي تراكمت لفترة طويلة.

ونتيجة لذلك، ترتد محتويات هذا العضو مباشرة إلى المعدة، مما يؤثر على الحموضة، وحذر الطبيب من أن التعطيل المستمر لهذه الآلية يؤدي إلى تطور أمراض خطيرة.

وأضاف بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام غير المتوازن يؤدي إلى تفاقم عمليات التمثيل الغذائي وزعزعة استقرار نسبة السكر في الدم.

غالبًا ما يرتبط تناول وجبتك الأولى في وقت متأخر جدًا بضعف مستويات السكر والتعرض للإصابة بمرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الإفطار ارتباطًا وثيقًا بكيفية إنتاج الجسم للطاقة (والتي تتفاعل أيضًا مع مستويات السكر)، والنتيجة النموذجية لغيابه في الوقت المطلوب هي مشاكل التركيز والذاكرة وانخفاض الأداء.