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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يعقد ثاني مؤتمراته الانتخابية في بورسعيد

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يعقد ثاني مؤتمراته الانتخابية في بورسعيد".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ــ خطاب رئيس الوفد يتناول البرنامج الانتخابي والقضايا الإقليمية والعالمية

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: التلويح بضرب مصالح أمريكا والمجتمع الدولي 

ــ العصابات الصهيونية تحاصرة غزة المنكوبة 

ــ نزوح 1.6 مليون فلسطيني للجنوب والأمطار تقتلع الخيام

ــ عشرات المجازر في جباليا وخان يونس ومدار الأمم المتحدة

ــ معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعرقل المساعدات

ــ الصين تدعو أمريكا لوقف الحرب 

ــ مصر: تهجير الفلسطينيين يخالف القانون الدولي 

ــ معارك ضارية على الجبهة اللبنانية.. وبرنامج لتعقب انتقال الأسرى

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