طبيب يحذر من أطعمة خطيرة تهدد القلب

وصف طبيب القلب يوري كونيف استهلاك الأطعمة الحامضة والمالحة والمنقوعة، وكذلك الأطعمة الغنية بالكوليسترول، بأنها قد تكون ضارة بعمل القلب.

وبحسب الطبيب فإن الإدمان على مثل هذه المنتجات يؤثر سلبا على عمل الكلى التي تشارك في إنتاج الهرمونات التي تنظم ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي إلى تفاقم صحة الأوعية الدموية.

إلى ذلك، حذر طبيب القلب كونيف من الأطعمة الغنية بالكوليسترول التي تشكل خطورة على القلب، وإن مشكلة الكوليسترول الزائد لا تزال قائمة - اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان الدهنية" ، قال الطبيب لموقع News.ru.

وأضاف كونيف أن وظيفة القلب يمكن أن تتفاقم بسبب تعاطي السكر، ونصح الطبيب الروس بالتحكم الدقيق في كمية منتجات الحلويات التي يستهلكونها، وخاصة الجاهزة منها.

وذكر الخبير أن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والكحول ضارة أيضًا بالقلب.