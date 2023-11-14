عميد الطب البيطري الأسبق: أسعار الحمام تصل لآلاف الدولارات

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن البعض يعشق الحمام ليس من أجل تناوله، ولكنه من أجل تربيته، وهناك بعض انواع الحمام تصل لأسعار خيالية ، وأحيانًا تصل لآلاف الدولارات.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الحمام كان يستخدم وسيلة لإرسال الاخبار في الماضي، حيث لم يكن هناك بريد وخلافه ، مشيرًا إلى ان الحمام زكي جدًا.

ولفت إلى أن البعض لا يقوم بيع الحمام الذي يمتلكه حتى إذا كان سعر بآلاف الجنيهات ، معقبًا: "غاوي الحمام لا يبحث عن مكسب، ولكنه يُحب الحمام.