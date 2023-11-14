4 طرق للوقاية من السرطان والبقاء بصحة جيدة

شارك أحد الأطباء 4 طرق بسيطة للوقاية من السرطان، كما قدم نصائح لتقليل الإصابة بالمرض وهي كالأتي:

الإقلاع عن التدخين

تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة

تجنب اللحوم المصنعة

استخدمي واقي الشمس

قالت طبيب القلب أوليغ فارفولوميف لـ MedicForum: تناول الطعام بشكل صحيح ومارس الرياضة، حيث ترتبط السمنة بعدة أنواع مختلفة من السرطان، وإن التحكم في وزنك وممارسة الرياضة سيجلب لك العديد من الفوائد الأخرى."

ولقد أجرت منظمة الصحة العالمية دراسة أظهرت أن السلامي وجميع هذه الأنواع المختلفة من لحم الخنزير المقدد والنقانق تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، واحذفها من نظامك الغذائي وستعيش بصحة أفضل.

ما هي مضادات الأكسدة؟

مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، وتعمل بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في العديد من الأطعمة، وخاصة الخضار والفواكه، كمضادات للأكسدة.

بعض أنواع مضادات الأكسدة:

فيتامين أ

فيتامين سي

فيتامين ه

السيلينيوم

تعمل مضادات الأكسدة على حماية خلايا الجسم وأنسجته من الجذور الحرة التي تتشكل عندما يستخدم أجسامنا الأكسجين، ويمكن للجذور الحرة أن تلحق الضرر بالخلايا، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، يُعتقد أن مضادات الأكسدة تساعد في حماية الخلايا عن طريق إزالة الجذور الحرة قبل أن تسبب الضرر.

ممارسة الممارسات الجنسية الآمنة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وفيروس الورم الحليمي البشري.

والآن نحن نعلم جميعا عن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن هل تعلم أن التهاب الكبد وفيروس الورم الحليمي البشري يرتبطان أيضا بالممارسات غير الآمنة، وويزيد التهاب الكبد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد، ويمكن أن يزيد فيروس الورم الحليمي البشري بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم إذا كنت معرضًا للخطر، فقد ترغب أيضًا في التفكير في الحصول على التطعيم.

وأخيرا، فإن استخدام واقي الشمس يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويجب عليك ارتدائه في كل مرة تخرج فيها من المنزل، بغض النظر عما إذا كانت الشمس مشرقة أم لا.

لقد ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير، ويعد واقي الشمس أفضل دفاع لك وانا استخدمها تقريبا كل يوم.