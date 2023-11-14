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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لبنان: العدوان الإسرائيلي أسفر عن نشوب 340 حريقا في 53 بلدة بالجنوب والنبطية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية أن الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية أسفرت عن نشوب 340 حريقا في 53 بلدة في محافظتي الجنوب (12 بلدة) والنبطية (41 بلدة) وذلك منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.

 

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وأشارت الوزارة أن مساحة الأراضي المحروقة جراء القصف الإسرائيلي بلغت أكثر من 214 فدانا، حيث تم استهداف أكثر من 47 ألف شجرة زيتون معمرة، إلى جانب أشجار زيتون وصنوبر وسنديان.

وأكدت الوزارة أن البلدات المستهدفة كانت في نطاق 5 كيلومترات من الحدود مع اسرائيل، موضحة أن القصف أسفر عن نفوق 200 ألف طير و700 رأس ماشية وتضرر 60 صوبة زراعية و250 خلية نحل.

ولفتت إلى أن العدوان الاسرائيلي أدى لتدمير كلي لمساحة 600 متر مربع لمستودع أعلاف في الجنوب.

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