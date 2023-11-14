تيباس يعلق على مستويات بيلينجهام مع ريال مدريد

علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، على المستويات التي يقدمها الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام مع ريال مدريد خلال الفترة الماضية.

وكان بيلينجهام قد انتقل لصفوف ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند، في صفقة قُدرت بأكثر من 100 مليون يورو.

وشدد تيباس على أن بيلينجهام له تأثير على ريال مدريد خلال الفترة الحالية، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الملكي.

تصريحات تيباس

تحدث تيباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، حيث قال: "لقد مرت أشهر قليلة فقط، وسابق لأوانه معرفة المدى الكامل، لكن هناك مستويات قوية في إنجلترا، لذا بيلينجهام له تأثير كبير في الليجا".

وتابع: "بيلي لاعب مهم، وإنجلترا وما حولها من مناطق معجبة بالدوري الإسباني بسببه وبما يقدمه مع ريال مدريد".

وأردف: "بالتأكيد الدولي الإنجليزي لاعبًا كبيرًا، نحن نعلم أنه لاعب عظيم، لكننا تغافلنا أنه قد يصل لهذه المستويات".

وأكمل: "بيلينجهام في ريال مدريد يبدو أنه من كوكب مختلف، لدي يقين من أنه سيبقى على هذه الحالة لبضعة مواسم قادمة".

وأضاف رئيس الرابطة الإسبانية: "نحن نمتلك أفضل لاعب في أوروبا وهو إنجليزي، لا استطيع المقارنة بين انجلترا وإسبانيا، من الواضح أن الدوري الإنجليزي الممتاز أكبر لكن أفضل لاعب في أوروبا يلعب في إسباني".

وأتم تيباس تصريحاته: "نمتلك خيار جلب أفضل اللاعبين للقدوم إلى إسبانيا".