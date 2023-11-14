مرض السكري يتطور دون ملاحظة لأكثر من 10 سنوات

قالت الدكتورة بيفوفاروفا في مقابلة إن مرض السكري يمكن أن يتطور دون أن يلاحظه أحد لأكثر من 10 سنوات.

وأضافت الطبيبة إن :"مرض السكري من النوع 1 و2 لا يحدث فجأة، بل يتطور تدريجيًا، من 7 إلى 12 عامًا، اعتمادًا على الخصائص التعويضية للجسم".

وتابعت بيفوفاروفا أن مظاهر هذا المرض يمكن أن تكون غير محددة - في شكل ضعف متزايد، وتعب سريع، وضعف الذاكرة في كثير من الأحيان، مع تطور مرض السكري، يحدث فقدان مفاجئ للوزن، والذي يعتبر نتيجة لمحاولات إنقاص الوزن أو بعض التغييرات في نمط الحياة.

والأعراض الرئيسية لمرض السكري هي العطش وجفاف الفم والشعور بعدم الاكتفاء بالسائل الذي تشربه وفي هذه الحالة، عادة ما يقترن العطش بالتبول المتكرر والغزير وتطور الالتهابات الجلدية الفطرية والبكتيرية المختلفة.

وأكدت الخبيرة أن التحكم في وزنك وعاداتك يساعد في تجنب الإصابة بهذا المرض الخطير والشروط الأساسية للوقاية منه هي غياب السمنة، والاستهلاك المعتدل للكربوهيدرات والدهون، وممارسة النشاط البدني الكافي.

ونصحت الأخصائية بعد سن 45 عامًا، بفحص مستويات السكر في الدم بشكل دوري، لأنه في هذا العمر يصبح خطر الإصابة بمرض السكري أعلى بشكل ملحوظ بالإضافة إلى ذلك، يزداد الميل إليه في وجود مشاكل في القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.