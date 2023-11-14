الدم غرق المكان.. كيف قتلت سيدة المطرية صديقتها داخل مخزن خردة

بقايا دماء ستظل آثارها موجود على ميزان وماسورة حديدية استخدمتهما بائعة خردة لقتل صديقتها داخل مخزن في منطقة المطرية، ليكونا شاهدين على واحدة من الجرائم البشعة بسبب خستها ودنائتها.

"الدم مغرق المكان" تلك الجملة كانت وصفا دقيقا في محضر الشرطة عند معاينة مسرح الجريمة بعد أن تم رصد آثار الدماء منتشرة بمعظم أنحاء المخزن، وتواجده على سلاحا الجريمة "الميزان والماسورة".

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالقاهرة..وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة "متوفاة"داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة ( بائعة خردة - مقيمة بدائرة القسم ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتـها إعترفت بإرتكاب الواقعة وأقرت أنها مدينة للمجنى عليها بمبلغ مالى ونظراً لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية ، وعجزها عن السداد إختمرت فى ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام ميزان"مُتواجد بالمخزن" بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها وقامت بسرقة حافظة نقود المجنى عليها وبداخلها ( مبلغ مالى ، هاتف محمول، مفتاح شقة المجنى عليها ) ولاذت بالفرار ، تم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى متبقى من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط (ميزان وماسورة حديدية عليها أثار دماء) المُستخدمين فى ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شاب في مشاجرة بأكتوبر

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، في دائرة القسم.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

هشم رأسه بحجر.. سائق يقتل طالب بسبب خلافات مالية في كفر الشيخ

لقي طالب مصرعه على يد سائق لتعثره في سداد ديونه في كفر الشيخ. وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغا بالعثور على جثة طالب، يقيم بدائرة المركز، بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا واستقل المجنى عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لاستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.