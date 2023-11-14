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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخميس ..بيراميدز يواجه انبي وديا

بيراميدز وإنبي
بيراميدز وإنبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية في إطار تحضيراته لاستئناف ارتباطاته المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

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وأتم الجهاز الإداري للفريق بقيادة الكابتن أحمد زاهر الاتفاق على خوض مباراة ودية تجمع بين بيراميدز ونظيره نادي انبي في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

يذكر أن بيراميدز يبدأ بعد التوقف الدولي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي يوم ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي. 

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