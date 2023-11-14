تركوه حتى تعفن الجثمان.. كواليس جريمة مقتل صاحب محل في عين شمس

أدلى المتهمان بقتل صاحب محل في عين شمس لسرقته، باعترافات تفصيلية عن الحادث أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم الرئيسي إن والدة خطيبته هي من حرضته على ارتكاب الواقعة بعد أن أغرته بأن الضحية يملك مشغولات ذهبية يمكنها حل مشكلاته المادية وسرعة إنهاء زواجه من ابنتها.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بغياب شقيقه (مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم) وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها، بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (سائقي توك توك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما "تم ضبطها" بأن المجني عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجني عليه، فقاما بالتوجه للمجني عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفي محمول) ولاذا بالفرار، وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 42 متهمًا في 40 قضية اتجار بالمخدرات في الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (40) قضية ضُبط خلالها (42) متهم، وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 جرام لمخدر الهيروين – 200 قرص مخدر – 12 قطعة سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتستمر الأجهزة الأمنية في شن المزيد من الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سقوط مسجل خطر بحوزته 15 كيلو استروكس وبودر فى التجمع الأول

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالتجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9 كيلو جرامات- كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.