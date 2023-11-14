الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة (فيديو)

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أمطار حاليا على عدد من المحافظات في جمهورية مصر العربية، مضيفا أن الأمطار مستمرة من بسيطة إلى متوسطة على محافظات شمال السواحل هلال الساعات المقبلة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا علي محافظة القاهرة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من املتوقع وجود نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، بالإضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "ستكون هناك شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

