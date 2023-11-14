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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أمطار حاليا على عدد من المحافظات في جمهورية مصر العربية،  مضيفا أن الأمطار مستمرة من بسيطة إلى متوسطة على محافظات شمال السواحل هلال الساعات المقبلة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا علي محافظة القاهرة.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 27

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الأرصاد: "استمرار تكاثر السحب وسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم" (فيديو)

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من املتوقع وجود نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، بالإضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

 شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب 

وتابع  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "ستكون هناك شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
 

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