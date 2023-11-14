وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتسليم منصة برنامج "دورنا"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة برنامج "دورنا" ممثلة في مؤسسة كريسب الألمانية ومركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن "مشروع وطن" بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب و الرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والذي قام بتمثيل الوزارة فى توقيع البروتوكول، نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، مصطفى عز العرب معاون الوزير للشئون الثقافية والمجتمعية، وأندرياس ماكنفوس المدير التنفيذى لمؤسسة كريسب، والدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن والمهندس كريم المغازى مدير برنامج دورنا.

ومن جانبه، أثني وزير الشباب والرياضة علي هذا التعاون المتمثل في البروتوكول، والذي يعكس الصورة المتميزة للتعاون بين منظمات المجتمع المدنى والجهات الدولية والإنفتاح الحكومى للتعاون المثمر للصالح العام، وفي إطار دعم القيادة السياسية للشباب نحو تمكينهم وتأهيلهم من خلال التشبيك بين مختلف المؤسسات.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الإستثمار فى الطاقات الشبابية، وبناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية من خلال تعظيم الإستفادة من مكونات برنامج "دورنا" المختلفة، والتى تمثلت في المنصة التعليمية المخصصة للبرنامج تحت إسم منصة " مكانا"، والتى تضم لعبة محاكاة مدينة الشمس وهى أول لعبة محاكاة إلكترونية ونادى المناظرات وأوراق السياسات وبرنامج دعم المبادرات المجتمعية، وأيضا مكون القيادة والذى يضم المواد العلمية التى تخص مكون بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية المعروف باسم ال١٠٠٠ قائد، والذى استهدف نحو ١٠١٥ شاب وفتاة على مدار عام ونصف.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتوفير كافة السبل لتعزيز التعاون فى إنجاح البرامج المختلفة التى توفر الدعم للشباب والتعاون مع مختلف الجهات

ومن جانبه، أكد أندرياس ماكنفوس عن خالص إمتنانه عن حفاوة الإستقبال وإعجابة بالنية والتطور الكبير الذى لمسة فى زيارته الأولى للعاصمه الإدارية الجديدة، مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن التعاون المثمر فى تنفيذ برنامج "دورنا" بالتعاون مع الجهة التنفيذية متمثلة فى جمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية ودور الوزارة الفعال فى الوصول للفئات المستهدفه لمكونات البرنامج المختلفة، والشباب الذين شاركوا والبالغ عددهم قرابه ١٠٠ ألف شاب وفتاة.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن الشريك التنفيذى للبرنامج عن خالص الإمتنان للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب عن تقديم كل سبل الدعم لإنجاح مكونات البرنامج المختلفة، ودعمه المستمر لكافة المجهودات التي تخدم الشباب المصري.



