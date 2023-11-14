التصريح بدفن جثة سيدة دهستها سيارة مسرعة في الهرم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة، بعد عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة على إثر تعرضها لحادث سير في الهرم.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا بحادث مروري ووفاة سيدة في منطقة الهرم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات أنه أثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة.

وتبين أن السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة عقب نقلها إلى المستشفى نتيجة إصابتها الشديدة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على جثة الضحية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط 42 متهمًا في 40 قضية اتجار بالمخدرات في الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (40) قضية ضُبط خلالها (42) متهم، وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 جرام لمخدر الهيروين – 200 قرص مخدر – 12 قطعة سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتستمر الأجهزة الأمنية في شن المزيد من الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سقوط مسجل خطر بحوزته 15 كيلو استروكس وبودر فى التجمع الأول

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالتجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9 كيلو جرامات- كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.