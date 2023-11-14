المشدد 15 عاما للمتهم بهتك عرض طفل بالقوة في السلام

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة أحد الأشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختطاف طفلا بالإكراه وهتك عرضه بالقوة.

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة أحمد. ع. م. ح. المتهم في القضية رقم 1362 لسنة 2023 جنايات السلام ثان، والمقيدة برقم 1890 لسنة 2023 كلي، للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه في يوم 1 / 6 /2023 بدائرة قسم شرطة السلام ثان محافظة القاهرة خطف المجني عليه الطفل « م. أ » بالإكراه بأن أشهر بوجهه سلاحًا أبيضًا، مما بث الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته وتمكن بتلك الطريقة من اقتياده إلى مكان بعيد عن أعين الناس بأحد العقارات غير المأهولة بالسكان.

وذكر أمر الإحالة أن الجناية هذه اقترنت بجناية هتك عرض المخطوف بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن أشهر بوجهه سلاحًا، الأمر المعاقب عليه في قانون العقوبات.

ضبط 42 متهمًا في 40 قضية اتجار بالمخدرات في الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (40) قضية ضُبط خلالها (42) متهم، وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 جرام لمخدر الهيروين – 200 قرص مخدر – 12 قطعة سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتستمر الأجهزة الأمنية في شن المزيد من الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سقوط مسجل خطر بحوزته 15 كيلو استروكس وبودر فى التجمع الأول

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالتجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9 كيلو جرامات- كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.