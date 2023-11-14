مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة بالهرم

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، أسفل عجلات سيارة بمنطقة الهرم، جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور السيدة الطريق صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياق منفصل شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش رئيس المباحث، ومع مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المدعو "م. إ" والشهير بالدكتور محمد معروف والحاصل على دبلوم صناعي، أثناء توقيعه الكشف الطبي على أحد المرضى، والمنتحل صفة طبيب مخ وأعصاب، ويعمل في العديد من المحافظات، بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري للمرضى، داخل مجمع عيادات بمدينة الزقازيق، ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يومياً.

وخلال أعمال الحملة، تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، داخل المنشأه بالزقازيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيب ومجمع العيادات، وتحريز الأدوية المخالفة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة أول الزقازيق برقم ١١١٠٥/ ٢٠٢٣ جنح أول الزقازيق.

وسلمت الحملة المتهم لقسم الشرطة، لمزاولته مهنة الطب البشري وانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب بدون ترخيص، وتم الغلق والتشميع الفوري للمجمع الطبي.

وشدد الدكتور هشام مسعود، على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير ومفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولرجال الشرطة، ومديرة ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.