''نبذ العنف ضد المرأة'' ضمن نقاشات ثقافة الفيوم   

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الحالي.

يأتي هذا ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك نظم بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان '' نبذ العنف ضد المرأة''، بمدرسة أم المؤمنين الاعدادية بنات بأبشواى، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أوضح خلالها شعبان ابراهيم، مفهوم العنف؛ بأنه إيذاء وإحداث ضرر، وتتعدد أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة، فمنها العنف الجسدي، والعنف اللفظي، مشيرا إلي أشكال العنف الأسري، سواء عن طريق الزواج المبكر للفتيات تحت سن 18 سنة، أو إرغامها على الزواج بشخص معين، وقد يتسبب الزوج في عنف شديد للزوجة، سواء عنف جسدي أو لفظى.

من جانب آخر، قد تتعرض المرأة لأشكال مختلفة من العنف فى الشارع، منها التحرش سواء باللفظ، أو اللمس، وما يترتب عليه من آثار نفسية للمرأة، موضحا الأسباب المختلفة والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تترتب علي أشكال العنف تجاه المرأة، وكيفية مواجهة ذلك، موضحا القوانين التي وضعتها الدولة لردع هذا العنف.

"أهمية المشاركة السياسية للشباب".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان '' أهمية المشاركة السياسية للشباب''، تحدث فيها عيد علواني مسئول النشاط بالموقع، عن مفهوم المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، ثم تناول بإيجاز تاريخ الانتخابات في مصر بدءا من دستور ١٩٢٣، وتطرق إلى تكفل الدستور والقانون بضمان المشاركة السياسية لكل المواطنين، وشروط تمتع المواطن بأداء حقه في المشاركة السياسية، كما أكد علي أهمية المشاركة السياسية لمختلف فئات الشعب، وخاصة الشباب لما لهم من دور كبير في وضع أسس سياسة أي دولة، فى ظل اهتمام الدولة بالشباب، يقع عليهم العبء الأكبر في النهوض بمجتمعهم، وبناء مستقبله عن طريق إستخدام حقهم في المشاركة في الإنتخابات، وأكد أيضا علي دور الشباب في توعية مختلف طبقات الشعب، بضرورة المشاركة السياسية.