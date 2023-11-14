قصور الثقافة تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف لشباب الشلاتين وحلايب .. صور

شهد قصر ثقافة الشلاتين، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف، لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، والذي أقيم برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأ الفعاليات بتفقد نتاج ورشة النحت على الصدف للفنان جلال عبدالخالق، ورشة الطرق على النحاس للفنان يوسف جلال، ورشة الخيامية للفنانة مدينة مصطفي، ورشة العرائس للفنان شعبان أبو الفضل، ورشة الحلي والإكسسوار للفنانة شيرين عفيفي، وذلك بحضور محمد عزوز رئيس مركز مدينة الشلاتين، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، سوسن عبد الرحيم مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وتم مناقشة الأطفال والشباب حول فعاليات الورش ومدى استفادتهم منها، وكيفية تصنيعهم للمنتجات وتنفيذها، والتي لاقت استحسانهم وطالبوا بالمزيد من الورش الفنية والحرفية.

الاستخدام الحكيم للإنترنت



كما شهد الختام عقد محاضرة قدمها أحمد جمال الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، متحدثا عن تعديل الأفكار، والاستخدام الحكيم للإنترنت، مؤكدا أنه سلاح ذو حدين، حيث يتم الاستفادة منه بالتعرف على المعلومات العامة، واستخدامه في التواصل الاجتماعي بين الأفراد، لكن لابد من عدم الإفراط فيه حتى لا يتم الوصول إلى مرحلة إدمان الإنترنت والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على الشخص.

أقيمت فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتأتي ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، دعما لمواهب أبنائها.