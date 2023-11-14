الفنان بوريس كودجو: الطعام رواية تنسج الخيوط المعقدة لتاريخ وثقافة أفريقيا

انضم الممثل الشهير بوريس كودجو إلى رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير - أفريكسم بنك بنديكت أوراما خلال جلسة طهي احتفالاً بمأكولات الشتات الأفريقي.

وعلى خلفية حلقة نقاش ركزت على تتبع رحلة الطعام الأفريقي وتأثيرها على الثقافة الغذائية في منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين والعالم، تعاونوا لإنشاء طبق أفريقي لذيذ.



وفقا لبوريس كودجو، الطعام ليس مجرد مصدر للرزق؛ إنه راوي ينسج الخيوط المعقدة لتاريخنا وثقافاتنا.

لقد دافع كودجو بشغف عن اتباع نهج آسر لالتقاط هذه الروايات - سلسلة وثائقية تتعمق في التأثير العميق للطعام على قصصنا وثقافاتنا.

ويعد الغذاء، بأشكاله وتحضيراته المتنوعة، بمثابة بوابة لفهم التراث الإنساني الأفريقي المشترك. من أسواق مراكش الصاخبة إلى أسواق السمك الهادئة في بربادوس، تكشف كل وجبة عن قصة فريدة تعكس جوهر المجتمعات التي تقوم بإعدادها وتذوقها.

وتابع أنه بينما يشرع الأفارقة في هذا الاستكشاف اللذيذ، يجب علينا جميعًا أن نتوقع الكشف عن القصص التي يتم سردها من خلال عدسة فن الطهي. ووفقا له، لا تعد هذه المسلسلات الوثائقية مجرد متعة للحواس، بل تعد بفهم أعمق للروابط الثقافية التي تربطنا جميعاً.