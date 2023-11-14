رئيس أفريكسم بنك: الغذاء تجربة مجتمعية تتجاوز الحدود الجغرافية

شارك البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي - أفريكسم بنك Afreximbank- في جلسة طهي للاحتفال بالطهي الأفريقي في معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2023 في نسخته الثالثة، أفكارًا مقنعة حول الدور العميق للطعام في حياتنا.

أعرب أوراما عن أن الغذاء، إلى جانب كونه مصدرًا للتغذية، هو قوة ملزمة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء للمجتمع بين الناس، إنه بمثابة تجربة مجتمعية تتجاوز الحدود الجغرافية، وتربط الأفراد من خلال تقاليد الطهي المشتركة.

علاوة على ذلك، فقد حضر المندوبين للاعتزاز والتراث الغذائي المتنوع في أفريقيا. يحمل كل طبق قصة فريدة تعكس ثراء الثقافة الأفريقية. ومن خلال الحفاظ على هذا التنوع، تستطيع أفريقيا أن تحافظ على جزء أساسي من هويتها للأجيال القادمة.

وكانت الدعوة الملحوظة من أوراما هي مقاومة فرض التأثيرات الخارجية على خيارات الطهي الأفريقية.

شدد على أهمية ضمان أن يعكس الغذاء الأفريقي الأذواق الأفريقية الحقيقية، ومقاومة التجانس الذي يمكن أن يحدث مع اتجاهات العولمة.