حماية لبراعم الوطن.. الداخلية تعرف طلبة المدارس بمخاطر المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

الداخلية تعرف طلبة المدارس بمخاطر المخدرات

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.



وفي سياق منفصل بدأت نيابة المقطم في محكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع سائق، بتهمة التسبب في إصابة مالك سوبر ماركت، إثر صدمه بالسيارة، قبل أن يلوذ بالفرار.

جهات التحقيق، أوضحت أن إحدى المستشفيات بالمقطم أخطرت الأجهزة الأمنية باستقبالها (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم) مصابا بنزيف بالمخ، إثر اصطدام سيارة مجهولة به "لاذت بالفرار" وذلك حال سيره بدائرة القسم.

السجن سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لشاب بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بإمبابة



قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد، بمعاقبة المتهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار به والتروج له على عملائه بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، بالسجن سنة مع الشغل سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4876 لسنة 2023 جنايات إمبابة، للمتهم "حسن. ا"، 34 سنة، أنه في يوم 27 مارس الماضي أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وكشفت التحريات أن قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، تلقي بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، القي القبض علي المتهم.

عثر مع المتهم علي 38 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.