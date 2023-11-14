الوحدة السعودي يخوض مواجهة ودية ويحدد برنامج فترة التوقف

حدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي اليوم الثلاثاء، برنامج فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تشهد تصفيات كأس العالم 2026 المقرر لها في أمريكا والمكسيك وكندا.

الوحدة السعودي يحدد برنامج فترة التوقف

ونشر نادي الوحدة من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل البرنامج الإعدادي خلال فترة التوقف الحالية بداية بحصول اللاعبين على إجازة لمدة 4 أيام.

ثم يعود الفرسان للمران الجماعي يوم الخميس 16 من شهر نوفمبر الجاري، والتي ستكون على ملعب ستاد لتجهيز اللاعبين لمواجهة ودية وحيدة يوم الأحد الموافق 19 من شهر الجاري.

يختتم نادي الوحدة تجهيزاته بنهاية معسكر المنتخب السعودي، ثم يبدأ إعداد قائمة لقاء نادي الخليج المقرر لها يوم السبت 25 من نوفمبر الجاري، حيث ثاني أيام جولة دوري روشن رقم 14، والتي ستقام على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات، وتعادل وحيد، فيما مني بالخسارة 7 مرات.