انتقالات يناير اختبار جديد لرحيل صلاح المحتمل عن ليفربول

تتمسك أندية الكرة السعودية بالحصول على خدمات الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، على الرغم من رفض إدارة الليفر عرضًا قدرت قيمته بـ 150 مليون جنيه أسترليني لضم اللاعب الصيف الماضي.





وفي هذا الصدد أكدت تقارير صحفية إنجليزية ، أن كون صلاح اللاعب الأبرز المسلم في العالم التوقيت الحالي ، فإنه لا يزال الهدف الرئيسي لأندية السعودية ، وأن ما قدمه صلاح من مستوى فني هذا الموسم، يؤكد على قدرة اللاعب في العطاء والتألق .

اختبار قوي ..

وواصلت ، انتقالات يناير المقبل لن تكون سهلة على الليفر ، كذلك اختبارًا قويًا لتمسك صلاح باللفير ، في ظل توقع أن يتخطى العرض المالي قيمة الـ 200 مليون يورو.

وتمكن محمد صلاح هذا الموسم مع الفريق البافاري من تسجيل 12 هدفا إضافة إلى 4 تمريرات تهديفية في 17 مباراة بمختلف المسابقات التي ظهر خلالها مع الليفر.

ويستعد صلاح للظهور مع المنتخب الوطني في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.