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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انتقالات يناير اختبار جديد لرحيل صلاح المحتمل عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

تتمسك أندية الكرة السعودية بالحصول على خدمات الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، على الرغم من رفض إدارة الليفر عرضًا قدرت قيمته بـ 150 مليون جنيه أسترليني لضم اللاعب الصيف الماضي.
 

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وفي هذا الصدد أكدت تقارير صحفية إنجليزية ، أن كون صلاح اللاعب الأبرز المسلم في العالم التوقيت الحالي ، فإنه لا يزال الهدف الرئيسي لأندية السعودية  ، وأن ما قدمه صلاح من مستوى فني هذا الموسم، يؤكد على قدرة اللاعب في العطاء والتألق .

اختبار قوي ..

وواصلت ، انتقالات يناير المقبل لن تكون سهلة على الليفر ، كذلك اختبارًا قويًا لتمسك صلاح باللفير ، في ظل توقع أن يتخطى العرض المالي قيمة الـ 200 مليون يورو.
وتمكن محمد صلاح هذا الموسم مع الفريق البافاري من تسجيل 12 هدفا إضافة إلى 4 تمريرات تهديفية في 17 مباراة بمختلف المسابقات التي ظهر خلالها مع الليفر.
ويستعد صلاح للظهور مع المنتخب الوطني في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

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