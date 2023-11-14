"كثافة المشاركة معيار للديمقراطية" ندوة بمركز النيل للإعلام بالفيوم

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة اليوم الثلاثاء بعنوان "كثافة المشاركة فى الانتخابات معيار للممارسة الديمقراطية وضمانة للنزاهة"

جاء ذلك بالتعاون مع كلية الزراعة وفي إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها مركز النيل للإعلام لدعم المشاركة السياسية تحت شعار "صوتك مستقبلك... انزل وشارك".

يأتي هذا فى إطار الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبرعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى تحت شعار "صوتك مستقبلك ٠٠٠٠انزل وشارك" حيث نظم المركز ندوة بعنوان "المشاركة السياسية ودعم قيم الممارسة الديمقراطية" وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم بمشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وبحضور الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمود عبد الفتاح عميد الكلية، والدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام وحنان حمدى مسئول البرامج بالمركز.

تناولت الندوة التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى القادم والعمل على تعزيز هذه المشاركة كمعيار رئيسى لمدى الممارسة الديمقراطية فى المجتمع وتحفيز الشباب على النزول لممارسة حقهم الانتخابي.

وأوضح الدكتور عرفة صبري أن الشباب هم الوقود الذي يستمد منه المجتمع الطاقة، فهم تاج الأوطان وعليهم أدوار عده تشمل المشاركة السياسية والمجتمعية والتعليمية والصحية، لأن دولتنا دولة شابة يمثل الشباب حوالي 60%؜ من المجتمع المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وعقدت العديد من المؤتمرات الشبابية خلال فترة وجيزة مما يدل على الإيمان الكامل بالشباب وأهمية دورهم في مختلف المجالات، مشددًا على الحرص وعدم الانجراف وراء الأفكار الهدامة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من مصادر المعلومات المكتسبة لأن الفترة الحالية تشهد حروب العقل، وأهم أهدافها تفتيت الأوطان من الداخل وهى ماتسمى بحروب الجيل الرابع والخامس ودعا لضرورة أن تكون مشاركة الشباب فى الانتخابات القادمة رسالة لمدى وعى الشباب وقدرته على صنع المستقبل.

مركز النيل للإعلام يواصل فعاليات مبادرة "صوتك مستقبلك ٠٠٠٠انزل وشارك"

وأشار الدكتور محمود عبد الفتاح إلى أهمية المشاركة السياسية للشباب ليكون له دور فاعل في صناعةالقرار وصناعة المستقبل ،واكد على أن المشاركة الإيجابية تعود بالنفع على الأجيال القادمة وعلى الوطن. ودعا جموع الطلاب لأهمية النزول للإداء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى القادم وعدم التخاذل عن حقهم فى التصويت، كما دعاهم أيضا لأن يكونوا سفراء لنقل المعلومة لأسرهم بأهمية المشاركة الإيجابية وشدد على أهمية بناء الوعى فى ظل الظروف الراهنة وما تمر به المنطقة من ازمات.

ومن جانبه أشار محمد هاشم مدير مركز النيل إلى أن" حملة صوتك مستقبلك ... انزل وشارك " تأتى فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات للعمل على دعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات القادمة لكل فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر فى المجتمع والتأكيد على دورهم المحورى فى نهضة المجتمع والتأكيد على حرص مركز النيل للإعلام بالفيوم على التواصل مع كافة شرائح المجتمع.

وفى سياق متصل أكدت حنان حمدى مسئول برامج مركز النيل أن المشاركة الإيجابية تأتى من خلال وجود الوعى وإدراك وتقدير لما يحدث فى الفترة الراهنة، كما أكدت أيضا على أن يتسلح الشباب بالعلم والمعرفة والبحث عن المعلومة الصحيحة وتكوين رأى وفكر سليم ناتج عن الدراسة والبحث والتحليل وأشارت إلى أن حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " تستهدف رفع الوعى بأهمية المشاركة دون التوجيه لشخص بعينه، وفى نهاية اللقاء أكد غالبية الطلاب المشاركين على رغبتهم فى المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى القادم.