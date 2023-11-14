أفريكسم بنك يطلق برنامج فنون الطهي الأفريقية في IATF2023

أطلق بنك التصدير والاستيراد الأفريقي - أفريكسم بنك - برنامج فنون الطهي الأفريقية خلال فاعليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخته الثالثة.

شارك 9 طهاة مشهورين من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، وأبهروا الحاضرين بالدروس المتقدمة والعروض التوضيحية الحية، والتي تبلغ ذروتها بمواجهة "Jollof Wars"، والتي لا ينبغي تفويتها.

تم إطلاق الحدث بكلمة لشينيلو أوراما بحضور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

قال أوراما إن البرنامج سيطور نظامًا بيئيًا تمكينيًا من المزرعة إلى المائدة وسيعالج قضايا مثل الاستدامة الغذائية، والكائنات المعدلة وراثيًا، والزراعة المحلية، وأعمال الامتياز، وفن المطبخ الأفريقي.

أضاف: “دعونا نحتفل بالمطبخ الأفريقي، وندعم سلاسل الأغذية المحلية، ونمكن رواد الأعمال. من المزرعة إلى المائدة، الأمر أكثر من مجرد طعام - إنه نظام بيئي”.