محافظ القليوبية يتابع الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية مُوَسعة لمُتابعة سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمدينتي بنها والقناطر الخيرية وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، تأتي الجولة ضمن سلسلة الجولات المُكثفة مُنذ 31 أكتوبر الشهر الماضي لمُتابعة إنتظام سير أعمال إزالة كافة صور التعديات سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة .

وتمكنت الحملة اليوم من تنفيذ عدد (5) حالات بناء مُخالف وخارج الحيز العمراني على مساحة إجمالية (750م2)، حيثُ تم إزالة حالتين بناء مُخالف لأدوار السادس والسابع علوي بتقسيم الهابيتات بمنطقة الفلل بمدينة بنها على مساحة إجماليه (380م2)، وفي قرية سندبيس مركز القناطر الخيرية تم إزالة عدد (1) حالة بناء مُخالف خارج الحيز العمراني في المهد على مساحة (150م2) عباره عن قواعد وسملات وأعمدة وحوائط دور أرضي، وفي حي غرب شبرا الخيمة بمنطقة منطي تم إزالة عدد (1) حالة بناء مُخالف على مساحة (120م2)، وفي نطاق حي شرق بعزبة نسيم تم إزالة حالة تعدي في المهد بعمل جاملون على مساحة (100م2)، وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، جاءت الجولة بحضور الأستاذ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعددٍ من القيادات الأمنية.

فيما أوضحَ "محافظ القليوبية" أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أسبوعين مُتتاليين من إزالة ( 722) حالة على مساحة (40 فدان و21 قيراط و21 سهم) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (266 ) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (31558م2) .

وقد شددَّ " الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِدها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (114)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (3212461 )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (01119992624) .