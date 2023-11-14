الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 27

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وتتوقع الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

أما حالة البحر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 28 18

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 20

دمنهور 26 19

وادي النطرون 27 19

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 26 19

الزقازيق 26 20

شبين الكوم 26 20

طنطا 25 18

دمياط 25 21

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 27 19

السويس 27 20

العريش 25 17

رفح 24 18

رأس سدر 27 21

نخل 28 19

كاترين 23 14

الطور 32 20

طابا 31 20

شرم الشيخ 29 22

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 16

السلوم 24 16

سيوة 25 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 30 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 25

حلايب 27 24

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 27 17

بني سويف 27 18

المنيا 27 17

أسيوط 28 18

سوهاج 29 19

قنا 29 20

الأقصر 29 21

أسوان 30 22

الوادي الجديد 31 21

أبوسمبل 31 22