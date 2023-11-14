بزعم إلحاق ابنه بكلية مرموقة.. مواطن يتهم عاطل بالنصب عليه بالقاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة، تفيد تضرره من (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته بإحدى الكليات العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية – خلافاً للحقيقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه، مما مكنـه من الإستيلاء على مبلغ مالى إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.

تم ضبط المتهم وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على فيسبوك تضمن قيام طالب بالوقوف أمام إحدى المدارس بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على فيسبوك والمتضمن التضرر من طالب بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لقيامه بالوقوف أمام المدرسة ممسكًا بسلاح أبيض "سنجة" ويقوم بالاستعراض بها أمام بعض الطلبة.

أمكن تحديد المذكور وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض "المشار إليه".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.