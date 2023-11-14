كريسبو: شعور الانتماء لـ العين "غير".. وأراهن على شخصية الزعيم

استقبل نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بإستاد هزاع بن زايد، المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني الجديد للفريق الإماراتي.

كريسبو: شعور الانتماء لـ العين "غير"

أكمل كريسبو إجراءات تعاقه رسميًا مع نادي العين الإماراتي ليتولى المهمة رسميًا مع الفريق.

رحب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بالمدرب الجديد لنادي العين، وعلق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، على توقيعه لنادي العين الإماراتي معبرًا عن سعادته بالتوقيع للزعيم.

مشيرًا إلى احترافية التعامل من سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والثقة الغالية التي منحها له ليتولى الفريق في المرحلة المقبلة، وهو أمر لا يعتبر غريباً على النادي الأكبر في قارة آسيا.

وقال هيرنان كريسبو: "أود أن أكرر لكم بأنني فخور بانتمائي للعين وسعادتي البالغة بتواجدي في موطن كرة القدم بالإمارات والتي لا يمكنني وصفها بكل تأكيد ولكنني أعد الجميع بالعمل بروح الفريق والعائلة الواحدة من أجل تحقيق طموحات الزعيم وإسعاد جماهيره".