وكيل تعليم الغربية يشهد العرض المسرحي 101 عزل بالمركز الثقافي

شهد اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، العرض المسرحي ١٠١ عزل، بطولة فرقة البيت الفني المسرحية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور المهندس أحمد شلبي مدير عام التعليم الفني، ومحمد الفيومي مدير إدارة التعليم الصناعي،و أحمد الصواف مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية.



وقد أقيم العرض المسرحي ١٠١ عزل، بالمركز الثقافي بمدينة طنطا، ويناقش قضية تضحيات الجيش الابيض في مواجهة جائحة كورونا.

والتي تعرضت لها مصر ودول العالم خلال الاعوام السابقة، وما تم بذله من مجهودات خلال الجائحة، وتضافر كافة الجهود لعبور هذه الأزمة التي واجهت العالم.