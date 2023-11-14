ثقافة الفيوم تناقش القضية السكانية وأثرها على حياة المواطن

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان '' المشكلة السكانية وأثرها على حياة المواطن''، تحدث فيها رمضان ابراهيم مدير إدارة أسبق بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، حول مفهوم الزيادة السكانية بأنها زيادة معدل عدد السكان في منطقة ما، بحيث يزيد عدد المواليد الجدد في الوقت الذي ينخفض فيه عدد الوفيات بشكل كبير، وتكون هذه الزيادة السكانية في ظل ثبات الموارد المتاحة، موضحا أن النمو السكاني في مصر كان له أثرا سلبيا على قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أشار إلى الآثار السلبية لهذه الزيادة السكانية، والتي تتمثل فى زيادة الإستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وإنتشار ظاهرة البطالة، والإنخفاض في نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص، أوضح أيضا بعض الحلول المقترحة لهذه المشكلة ومن أهمها؛ نشر الوعي حول أهمية تنظيم الإنجاب، بين فئات النساء وذلك عن عن طريق وسائل التوعية المقدمة من المؤسسات الحكومية مثل وزارة الصحة، وزارة الثقافة، والتربية والتعليم.

"دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهدت مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان '' دور المؤسسات الثقافية فى نشر الوعى''، أوضحت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، أهمية الوعى الذى يعتمد على قدرة فهم المعارف المختلفة مثل القراءة، والكتابة، والتأليف، والتشجيع عليها، ومن أهم هذه المؤسسات؛ المكتبات العامة، والمدارس، والجامعات، مؤكدة علي إختلاف درجة الوعى من فرد لآخر، لأنها تعتمد على إدراك الشخص لإمكانياته، ومواهبه، وتقدم تلك المؤسسات الثقافية أنواع مختلفة من الوعى الثقافى، والصحى، والتعليمى، والبيئي.

وتحت عنوان '' قيمة التسامح'' أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم، حوارا مفتوحا، بحضور طلاب مدرسة الناصرية بنات، تحدث خلاله الأديب عبد الكريم عبد الحميد، حول أهميه التسامح بين دول العالم وبين أفراد المجتمع الذي نعيش فيه، مشيرا إلي أنواع التسامح؛ فهناك التسامح الديني، والتسامح في الأسرة، وفي المدرسة، والتسامح مع الآخرين.