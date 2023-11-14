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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمين عام الناتو يؤكد مجددًا على دعم الحلف لأوكرانيا

الناتو
الناتو

 أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو ينس ستولتنبرج مجددًا اليوم الثلاثاء على دعم الحلف لأوكرانيا، مشددًا أنه لن يتم السماح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن ينتصر في هذه الحرب.

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 وقال ستولتنبرج - في تصريحات عقب اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن "الوضع في ساحة المعركة صعب... وهذا يزيد من أهمية أن نواصل ونعزز دعمنا لأوكرانيا لأننا لن نسمح للرئيس بوتين بالانتصار."

 وأضاف أمين عام حلف الناتو "ينبغي لأوكرانيا أن تسود كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا، ومن مصلحتنا دعم أوكرانيا."

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