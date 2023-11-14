توصيات وكيل تعليم الشرقية خلال لقائه بمعلمي الحصة بإدارة بلبيس التعليمية

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم اجتماعا موسعا مع مُعلمي الحصة بإدارة بلبيس التعليمية، تناول خلاله عدد من النقاط الهامة التي تخص العملية التعليمية.

قال وكيل الوزارة إنه سعيد بلقاءه مع مُعلمي الحصة، وأنهم ركن هام من أركان العملية التعليمية، وإنه يكن لهم كل التقدير، ولذلك كان حرصه على زيادة عدد مُعلمي الحصة وخاصة بإدارة بلبيس لأنها تعتبر من أكبر إدارات الجمهورية.

وأكد رمضان أنه تم اتخاذ حلول وخطوات كبيرة والتي كانت تمثل عقبة في النهوض بالعملية التعليمية، ذكر منها فك الكثافات وسد العجز، موضحا أهمية الأنشطة المدرسية، وأنها يجب أن تمارس ممارسة عملية في جماعة داخل المدرسة، وأنه يجب عمل المبادرات ووضع الأفكار التي تساعد علي التوسع في ممارسة الأنشطة المدرسية، وضرب بعض الأمثلة التي تساعد في تجميع الطلبة وحضورهم للمدرسة مما تساعد في رفع نسب الحضور للمدارس.

وذكر أن معلمي الحصة لهم دور كبير في إرساء القيم، وتعزيزها لدى الطلاب وأهمها الانتماء والولاء للوطن.

ووجه محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالاهتمام برعاية المبدعين والمبتكرين، كونهم نواه لرعاية الوطن، ولأنهم العقول التي ستساعد في النهوض بالوطن، وهو ما ظهر جليا في اهتمام رئيس الجمهورية بالمبدعين والمبتكرين، وما صدر منه من توجيهات بإنشاء مدرسة للعباقرة.

ودعا وكيل الوزارة، الهيئات التعليمية بالشرقية، بضرورة الخروج بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة، واعطاء رسالة قوية للعالم على اتحادنا، ووقوفنا صفا واحدا خلف القيادة السياسية، منوها إلى أن مايدور حولنا الآن ليست فقط حرب على الرئيس ولكن على وطن بأكمله، ولذلك وجب على الجميع النزول بكثافة للتصويت والمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم.

وأعرب الدكتور أمين منصور مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، عن سعادته بزيارة وكيل الوزارة، وأنه يعتبره مثالا للقيادة النشيطة، فدائما يفكر خارج الصندوق، ويعمل على إيجاد حلول إيجابية من أجل النهوض بالعملية التعليمية، موضحا أنه كان حريص على التقاء معلمي الحصة مع وكيل أول الوزارة للاستفادة من خبراته الكبيرة في تطوير العملية التعليمية.

وحث مدير عام إدارة بلبيس التعليمية؛ أبناؤه من معلمي الحصة، على ضرورة وقوفنا يدا واحدة في جميع الاستحقاقات الدستورية، لإظهار الموقف الحضاري للشعب المصري أمام العالم، والمشاركة بكثافة في النزول للانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجب وطني من أجل إبطال مايتم تدبيره لمصرنا الحبيبة، مؤكدا أن المُعلم هو الذي يمتلك العقول، ويؤثر تأثيرا مباشرا فيها؛ فهو من أخرج المحاسب والطبيب والمهندس والضابط.