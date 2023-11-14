جولة إعادة انتخابات الرئاسية في ليبيريا

بدأ الليبيريون التصويت، يوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيعيدون انتخاب نجم كرة القدم السابق جورج ويا للرئاسة ، على الرغم من سجله المنتقد ، أو يفضلون المخضرم جوزيف بواكاي على الرغم من عمره.

تعد هذه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأن تكون متقاربة بين مرشحين كانا بالفعل ضد بعضهما البعض في عام 2017 ، عندما فاز السيد ويا بأكثر من 61٪ من الأصوات.

ومن بين الناخبين الذين خرجوا أمام مراكز الاقتراع في مونروفيا قبل فتحها بوقت طويل، لم يخف تايي سكسيس إيليداري، وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما، تفضيله له، مرشحي هو جورج وياه انظر حولك، إلى علامات التطور"، يقول أمام مكتب مفتوح في مدرسة في دوازون، في ضواحي مونروفيا.

إيرين بالور إيج ، صاحبة متجر تبلغ من العمر 41 عاما ، ترى الأشياء بشكل مختلف، "مرشحي هو JNB بواكاي، سوف يجلب التغيير سيخلق JNB فرص عمل للنساء والشباب ".

جاء ويا ، 57 عاما ، وبواكاي ، 78 عاما ، متقاربين في الجولة الأولى في 10 أكتوبر ، بنسبة تزيد قليلا عن 43٪ وبفارق 7126 صوتا لشاغل المنصب.

هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى دون وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، التي أنشئت في عام 2003 (وغادرت في عام 2018) لضمان السلام بعد الحروب الأهلية التي خلفت أكثر من 250 ألف قتيل بين عامي 1989 و 2003، والتي لا تزال ذكراها حية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر مؤخرا إن الانتخابات "تمثل بلا شك خطوة حاسمة في توطيد السلام والديمقراطية في ليبيريا والمنطقة".

أكثر من 2.4 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم من الساعة 8:00 صباحا إلى 6:00 مساء (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش) بين شاغل المنصب الذي لا يزال يتمتع بشعبية بين الشباب ولكن يجب أن يدافع عن سجل منتقد ، واليد القديمة التي كانت من 2006 إلى 2018 نائبة رئيس إلين جونسون سيرليف ، أول رئيسة دولة منتخبة في إفريقيا.

وأمام اللجنة الانتخابية 15 يوما لنشر النتائج، لكن الأمر قد يستغرق وقتا أقل، كما يقول أحد مسؤوليها، صامويل كول.