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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديشامب يكشف سبب استبعاد كوناتي من معسكر فرنسا

كوناتي
كوناتي

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، عن السبب وراء استبعاد إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، من معسكر الديوك، استعدادًا للمواجهات المقبلة، ضمن تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

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ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهتي جبل طارق واليونان، ضمن تصفيات يورو 2024 المقبلة.

وأكد ديشامب أن كوناتي لديه إصابة عضلية، والتي اتضحت، بعدما أجرى اللاعب فحوصات طبية خلال الساعات الماضية، لكنه لم يشعر بتحسن، ليقرر الجهاز الفني إراحته.

وشدد على أن هذه الإصابة التي حدثت له هي التي تعرض لها في وقت سابق، لذا من مصلحته عدم استدعائه للديوك.

تصريحات ديشامب

علق ديشامب على إصابة كوناتي، حيث قال:" شعر بإصابة عضلية "الهامسترينج"،فقد أجرى فحوصات طبية ولكن لا شئ خطير، يحتاج لوقت من الراحة وعدم المخاطرة".

وأضاف المدرب الفرنسي تصريحاته: "الإصابة التي تعرض لها كوناتي هي نفسها حدثت له في السابق، ليس من مصلحتي وصلحته استدعائه للمنتخب".

الجدير بالذكر أن كوناتي ساهم في وضع ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي برصيد 27 نقطة.

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