محافظ كفرالشيخ يلتقى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

التقّى محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، الدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، وعددهم 23 مدير مدرسة من أبناء المحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

أعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بوجود هذة النماذج المشرفة من أبناء كفرالشيخ بالمنظومة التعليمية والتى تم اختيارها ضمن نخبة كبيرة من المعلمين، مقدماً لهم خالص التهنئة، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة هى بداية التغيير المنشود فى الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، وتنشئة الأجيال القادمة على على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه فى في المكانة التى تستحقها الدولة المصرية وأن القيادة السياسية " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "، يولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك هناك جهود كبيرة وغير مسبوقة فى الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمى لتنال مصر المكانة التى تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم.

أشار محافظ كفرالشيخ، الى أهمية دور المديرين الجدد بالعملية التعليمية والقيادة، وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم وخلق طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بكفرالشيخ وتحقيق حاجة أبنائنا للمعرفة والتعلم، لافتاً إلى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة والتواصل بين الطالب والمعلم للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق عناصر نجاح منظومة التعليم بكفرالشيخ.

قال نائب محافظ كفرالشيخ عمرو البشبيشى، أن الدفعة الأولى بالمبادرة الرئاسية لإختيار 1000 مدير مدرسة، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة وتم اختيار 23 مدير مدرسة من محافظة كفرالشيخ من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، ليكونوا نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وتحقيق نقله نوعية في التعليم بمحافظة كفرالشيخ .

فيما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالله، أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب المتميزين ذوي الكفاءة، والذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل شامل وفق معايير علمية وفنية وتوجت باجتيازهم برنامج دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، تمهيدًا لتولي إدارة المدارس، للارتقاء بمنظومة العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية .



وفى نهاية اللقاء رافق وكيل الوزارة، المديرين الجدد إلى زيارة مركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مشيداً بدوره الهام في النهوض بمستوى آداء العاملين، ورفع كفاءتهم، بمختلف قطاعات المحافظة، وتقديم البرامج التدريبية النوعية المتميزة وتعزيز أنماط التفكير والمهارات العلمية والمهنية المختلفة.