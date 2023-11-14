المُشدد 5 سنوات لمُتهمٍ بالإتجار في المُخدرات بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حُكماً بمُعاقبة مُتهماً بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغاً مالياً قدره مائتي ألف جنيه، عما أسند إليه من الإتجار في المواد المخدرة.

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وشمل الحُكم مُصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19606 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات ، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم "إ.ط.ا" سائق، يتخلى عن حافظة تبغ فالتقطتها القوة الأمنية، وتبين أنها تحوي على عدد 17 قطعة حشيش فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشمل الحُكم قراراً بمصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ أحمد شبكة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 20 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت إليه إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشهد النقيب (مُجري التحريات) بأن تحرياته دلت على إتجار المُتهم في المواد المُخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة وانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 13 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت صافياً (16.85 جم) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.