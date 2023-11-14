"القدس".. قصة أغنية لـ محمد منير تم منعها في السبعينيات وطرحت بعد سنوات

"لو نسيت القدس ينسانى فرح النهار وضلة الديار ورنة الاوتار وضحكة كل جار لو نسيت القدس تنسانى بسمة ولاد "، بتلك الكلمات الآخاذة تغنى الكينج محمد منير قبل مايقرب من 50 عامًا من الآن بجمال حبه لفلسطين والقدس، أغنية تعود للساحة تزامنًا مع الأحداث العصيبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية على وجه التحديد قطاع غزة، وتصاعد وتيرتها وعدم وضوح خط النهاية .

أسباب منع أغنية “القدس” لـ محمد منير في السبعينيات

نستعرض خلال السطور الآتية قصة أغنية “القدس ” التي مُنعت من العرض حينها بقرارت سيادية في مصر، وماذا حكى صناعها عنها وسبب منعها، وكيف تم الاستماع إليها بعد ذلك وأصبحت علامة مميزة في تاريخ منير الغنائي.

سطر كلمات الأغنية وأجواءها الحماسية والرومانسية والتغزل في جمال القدس الشاعر الكبير مجدي نجيب ولحنها الموسيقار هاني شنودة، وتم طرحها ضمن ألبوم بريء الذي طرح في فترة الثمانينيات .

منع عرض “القدس” في السبيعينات وعادت في الثمانينيات في ألبوم بريء

تعرضت أغنية “القدس” للمنع من العرض في آواخر 1976، حسب تصريحات صحفية سابقة للموسيقار هاني شنودة، عند عرضها على الرقابة، حيث صادف فترة تحضيراتها صدور اتفاقية كامب ديفيد، وحينها تم طرح الألبوم الأول لمنير بدون “القدس"، ومع تحضيرات ألبوم “بريء” في 1986، أي بعد مايقرب من عشر سنوات، تذكرنا أجواء تلك الأغنية وقمنا بإعادة تسيلها وتم بالفعل ضمها للألبوم

امتلأت الأغنية بكلمات تعبيرية ممتعة عن وصف حب القدس وصعوبة نسيانها، كالآتي"ينسانى دراعى اليمين ينسانى دراعى الشمال ينسانى نن العين وآهة الموال لو نسيت القدس تنسانى فرحة ف عنيا ودنيا خضرة جاية ينسانى قلب الجميع تنسانى بسمة رضيع لو نسيت القدس تنسانى افراحى ينسانى صباحى تنسانى الشموس وتنكرنى النفوس والنجوم والقمر والمطر والشجر تنسانى الشوارع والبيوت وادبل اموت لو نسيت القدس ينسانى فرح النهار وضلة الديار ورنة الاوتار وضحكة كل جار لو نسيت القدس تنسانى بسمة ولاد ولهفة اللقا وفرحة الميلاد أبواب كل البلاد لو نسيت القدس وادبل اموت لو نسيت القدس

