النقابات النيجيرية تدعو إلى إضراب على مستوى البلاد رغم أمر المحكمة

أعلنت أكبر نقابتين عماليتين في نيجيريا ، مؤتمر العمال النيجيري (NLC) ومؤتمر النقابات العمالية (TUC)، إضرابا على مستوى البلاد إلى أجل غير مسمى اعتبارا من يوم الثلاثاء ، متحدية أمرا من المحكمة.

وتحتج النقابات، على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الوقود.

يدور الخلاف الرئيسي حول قرار الحكومة بإلغاء دعم البنزين طويل الأمد الذي يهدف إلى الحفاظ على أسعار الوقود المنخفضة.

على الرغم من تأكيد الحكومة على أن هذه الخطوة ضرورية للاستقرار المالي وتمويل المشاريع الاجتماعية ، فإن NLC و TUC يطالبان بإلغاء القرار.

وكان الرئيس بولا تينوبو محور نداءاتهم، حيث حثته النقابات على معالجة مخاوفهم، بما في ذلك الدعوة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 120 دولارا على الأقل (97 جنيها إسترلينيا)، ارتفاعا من 36 دولارا حاليا، مشيرة إلى التأثير السلبي لما يسمونه السياسات الاقتصادية "المناهضة للشعب".

صرح رئيس TUC فيستوس أوسيفو أن الإضراب سيستمر حتى “تستيقظ الحكومات على جميع المستويات على مسؤولياتها”، ويمثل هذا ثالث تهديد للنقابات بالإضراب منذ تولي الرئيس تينوبو منصبه في مايو/أيار.

وعلى الرغم من صدور أمر قضائي مؤخرا بمحاولة منع الإضراب، إلا أن مدته لا تزال غير مؤكدة.

وتشمل التداعيات المتوقعة تعطل الخدمات الحيوية مثل المستشفيات ومحطات السكك الحديدية والمدارس في أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وكانت النقابات قد علقت لفترة وجيزة إضرابا سابقا الشهر الماضي لإجراء مناقشات مع الحكومة، لكنها استأنفت تحركها، مؤكدة أن الحكومة فشلت في تلبية مطالبها خلال مهلة الشهر المنصوص عليها.

علقت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في نيجيريا دعوتهما إلى إضراب على مستوى البلاد بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراءات للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان من المقرر أن يبدأ هذا الإضراب غير المحدود،ولكن بعد مناقشات جرت يومي الأحد والاثنين بين الحكومة والنقابتين، مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، اتفقت النقابتان الأخيرتان على تعليق الإضراب لمدة 30 يوما.

أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، يوم الأحد الماضي، عن زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور للعمال ذوي الأجور المنخفضة وتوفير وسائل نقل عام أرخص لتعويض تأثير إصلاحاته الاقتصادية الأخيرة.

منذ وصوله إلى السلطة في مايو، ألغى تينوبو دعم الوقود، الذي كان يكلف الحكومة المليارات كل عام لإبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع.

كما سمح بتعويم العملة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة.

وتعتقد الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في أفريقيا، وقد أشاد بها المستثمرون.

لكن النيجيريين مضطرون إلى تحمل ارتفاع أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها والتضخم الذي يبلغ الآن 25%.

وبعد محادثات مع النقابات، اقترحت الحكومة حزمة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة الأجور بمقدار 35000 نيرة (45 دولارًا) شهريًا لمدة ستة أشهر للموظفين الفيدراليين و25000 نيرة للعمال الأقل تأهيلاً.

وستعمل الحكومة أيضًا على تسريع إدخال حافلات الغاز لوسائل النقل العام، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار، وتعليق ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الديزل وتوزيع البدلات على أفقر النيجيريين.

وفي أغسطس، دعت النقابتان بالفعل إلى الإضراب لنفس الأسباب.

وأغلقت العديد من الشركات والدوائر الحكومية والبنوك والأسواق أبوابها ليوم واحد في العاصمة أبوجا.

وكان التأثير أكثر تباينا في العاصمة الاقتصادية لاغوس.

ونيجيريا، وهي عضو في أوبك، منتج رئيسي للنفط لكنها تفتقر إلى القدرة على التكرير وتضطر إلى استيراد معظم الوقود الذي تحتاجه.