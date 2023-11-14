مبادرة صحة الأجنة تستهدف حماية الأم والجنين من الأمراض

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات اطلاق مبادرة صحة الأجنة، والتي أطلقتها مستشفى وادى النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على الأجنة خالية من الأمراض المزمنة، لضمان أجيال جديدة خالية من المرض.

استهلت الدكتورة مايا كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لوصول مبادرة "صحة المرأة صحة مصر" إلى 36.5 مليون سيدة، مؤكدة أنها المبادرة الأكبر على مستوى العالم، مؤكدة أن المبادرة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن صحة المرأة هي أساس صحة مصر، كما توجهت بالشكر إلى الحكومة المصرية على جهودها لتمكين السيدات والفتيات بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي تستهدف أيضًا ضمن محاورها صحة المرأة والفتيات والأطفال، كما أشادت بجهود وزارة الصحة في تلك المبادرة الهامة، وفى إطلاق مبادرة صحة الأجنة بالتعاون مع مستشفى وادي النيل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية مبادرة صحة الأجنة فهى تعد بداية جيدة للوصول إلى جيل جديد يتمتع بالصحة، مؤكدة أن شريحة كبيرة من السيدات والفتيات سوف يستفدن من هذه المبادرة، لافتة إلى أن هناك ٢٧ مليون سيدة وفتاة من عمر 15 وحتى 45 عامًا لديهن احتياجات مهمة ويحتجن رعاية متكاملة خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية.

كما أكدت رئيسة المجلس على أنه لضمان صحة الأجنة يجب نشر ثقافة المباعدة بين الولادات، وأشارت على جهود المجلس القومي للمرأة في حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار التي تعمل على رفع مستوى وعي السيدات في إطار الحفاظ على صحة المرأة بقرى ونجوع جميع المحافظات، مشيرة إلى نجاح المجلس خلال سبعة أعوام في تحقيق ما يزيد عن ٥٩ مليون تواصل توعوي عبر الطرق، وما يزيد عن ٧ ملايين زيارة منزلية، كما أشارت إلى جهود المجلس في كل من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة الانجابية وحقوق الإنسان.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بضرورة التركيز على توحيد الرسائل المتعلقة بالمبادرة مع وزارة الصحة ومستشفى وادي النيل لنشر الوعى للحفاظ على صحة المرأة لضمان صحة الأجنة، كما أوصت بضرورة التواصل مع كل الأعمار والفئات عبر منصات التواصل الاجتماعى وتوعيتهم برسائل بسيطة عن أهمية الحفاظ على صحة المرأة.