غداً.. استكمال محاكمة متهم في أحداث الصف

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، غدًا الأربعاء، نظر إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين.

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القضية تعود إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

في وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

كما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهر وغرامة 50 جنيهًا عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشمل الحُكم قرارًا بمصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبدالمالك، وحضور السيد الأستاذ أحمد شبكة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 20 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

كما أسندت إليه إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

شهد النقيب (مُجري التحريات) بأن تحرياته دلت على اتجار المُتهم في المواد المُخدرة فاستصدر إذنًا من النيابة العامة وانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 13 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت صافيًّا (16.85 جم) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.