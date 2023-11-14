الداخلية تستجيب لإلتماس أهلية سيدة مسنة بالشرقية وتجدد بطاقتها الشخصية

فى لفتة إنسانية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.

فقد استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإلتماس أهلية ("سيدة مسنة - سن 102 عام" - مقيمة بمحافظة الشرقية) .. ومساعدتها فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها فى منزلها نظراً لظروفها الصحية.. حيث تم إيفاد مأمورية لمنزل المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها.. دون تحملها لثمة نفقات مالية.

وزارة الداخلية تستجيب لإلتماس أهلية سيدة مسنة بالشرقية

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول من أهلية السيدة ، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإلتماسهم.



